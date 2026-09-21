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Actualitate· 1 min citire

Militar din Republica Moldova, prins băut la volan în timp ce căuta o dronă

Militar prins băut la volan / FOTO: Profimedia

Militar prins băut la volan / FOTO: Profimedia

Scris deStoica Marian
Publicat21 sept. 2026, 12:17
Sursărealitatea.net

Un militar din Republica Moldova a fost depistat în stare de ebrietate la volanul unei mașini de serviciu, după ce autoturismul a fost implicat într-un accident produs în orașul Otaci, raionul Ocnița.

Incidentul a avut loc în jurul orei 3:00, în noaptea de duminică spre luni.

Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile moldovene, militarii se aflau în zonă pentru a participa la căutarea unei drone, în urma unui incident aerian raportat în nordul țării.

Autoturismul Armatei Naționale a lovit un stâlp de electricitate și un parapet. Niciunul dintre militarii aflați în vehicul nu a fost rănit.

Șoferul, în vârstă de 24 de ani, a fost testat cu aparatul Drager, rezultatul indicând o concentrație de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat deschiderea unei anchete interne pentru stabilirea circumstanțelor și cauzelor accidentului.

Militarul a fost suspendat din funcție pe durata investigației, urmând ca eventualele sancțiuni să fie stabilite în funcție de rezultatele cercetării și de prevederile legale.

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