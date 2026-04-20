Bolojan amenință că demite prefecții și secretarii de stat: „La Oradea am închis toate pierderile și robinetele!”
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan amenință că îi va da afară pe toți prefecții și secretarii de stat ai PSD, dacă social democrații își retrag miniștrii.
Premierul a adăugat că va lua această măsură și pentru că este criticat dur în rândul social-democraților. „Oamenii care reprezintă guvernul nu îl critică pe premier nicăieri în lume", a transmis Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan: „Premierul nu e criticat din interior nicăieri în lume!”
Reporter: „Le dați afară și secretarii de stat, prefecții, toți oamenii de prin agenții, de prin instituții pentru a nu vă bloca?”
Ilie Bolojan: „Gândiți-vă că în condițiile în care ai oameni care reprezintă guvernul, care îl critică pe premier prin postări, ceea ce nu se face nici într-un guvern din lumea asta, atunci dacă nu au demnitatea să demisioneze, trebuie să le-o redai eliberând-i din funcție.
Am învățat asta din cei 20 de ani de administrație. Dacă Oradea s-a schimbat este pentru că în primul an de zile am închis toate pierderile și toate robinetele.”
- 12:26 - Anca Alexandrescu, dezvăluiri chiar înainte de votul PSD: „Votul va fi în unanimitate!”
- 11:15 - Trump avertizează că Phenianul e mai periculos ca oricând
- 11:12 - AUR reacționează la planurile Guvernului privind listarea companiilor naționale: proiectul de lege pregătit pentru salvarea acestora
- 11:08 - PSD a stabilit întrebarea care poate răsturna scaunul lui Ilie Bolojan. Care sunt nemulțumirile social-democraților
