Revolut, amendată cu 11,5 milioane de euro în Italia pentru reclame înșelătoare

Revolut a fost sancționată în Italia cu o amendă totală de 11,5 milioane de euro, după ce autoritățile au constatat că a oferit informații înșelătoare legate de comisioane și produsele de investiții.

Decizia a fost luată de Autoritatea Italiană pentru Concurență, care a concluzionat că unele campanii publicitare ale companiei sugerau în mod eronat că utilizatorii pot tranzacționa fără comisioane și pot investi sume foarte mici, începând de la doar 1 euro.

În realitate, autoritatea susține că nu au fost prezentate suficient de clar costurile suplimentare și condițiile aplicabile acestor servicii.

De asemenea, investigația a scos la iveală probleme legate de gestionarea conturilor clienților. Revolut este acuzată că ar fi restricționat în mod nejustificat accesul unor utilizatori și că nu a explicat transparent criteriile și procedurile aplicate.

Autoritățile au analizat și procesul de transfer al clienților de la conturi deschise în Lituania, unde compania deține licența europeană, către conturi din Italia, considerând că informațiile oferite nu au fost suficient de clare.

Amenda a fost împărțită între entitățile din grup, inclusiv Revolut Securities Europe și compania-mamă, pentru lipsa de transparență în comunicarea condițiilor de utilizare a serviciilor de investiții.

Cazul evidențiază presiunea tot mai mare exercitată de autoritățile europene asupra platformelor financiare digitale în ceea ce privește transparența și protecția consumatorilor.