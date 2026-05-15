Trump și-a încheiat turneul în China: „Am încheiat acorduri grozave!”

Donald Trump a părăsit China după două zile de discuții cu președintele Xi Jinping. Liderul de la Casa Albă a lăudat progresele dintre cele două state, susține că a bătut palma pentru acorduri comerciale importante și a discutat cu omologul său și despre războiul din Iran.

Ce au stabilit Trump și Xi Jinping?

„Președintele Xi este incredibil. Ne-am înțeles, am făcut o mulțime de acorduri comerciale grozave.

Am vorbit despre Taiwan, am vorbit despre Iran, ne-am înțeles în ceea ce privește Taiwanul. Nu vrea să vadă o luptă pentru independență deoarece ar fi o confruntare puternică și l-am ascultat.”, a declarat Donald Trump, președintele SUA.

Deși summitul a fost marcat de ceremonii spectaculoase și declarații prietenoase, presa occidentală susține că liderul american ar fi plecat fără garanții clare privind comerțul, situația din Iran sau criza pământurilor rare.

Donald Trump susține că a vorbit cu Xi Jinping și despre redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz, rută strategică prin care, înainte de război, tranzita aproape o cincime din petrolul și gazele mondiale. Cu toate acestea, analiștii americani remarcă absența unor angajamente concrete din partea Beijingului.

„În ceea ce privește Iranul, este foarte interesant. El este convins cu tărie că nu pot deține o armă nucleară și că vrea să deschidă strâmtoarea.