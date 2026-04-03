Ședința de Guvern privind reducerea ACCIZEI la motorină, amânată

Opinii divergente între patronate, sindicate și societatea civilă.

Ședința de guvern în care urmează să fie analizată și adoptată Ordonanța de urgență privind reducerea accizei la motorină a fost amânată cu o jumătate de oră, de la 14:00 la 14:30, potrivit Realitatea Plus.

Amânarea ar avea legătură cu întârzierea avizului de la Consiliul Legislativ, care va ajunge pe masa Executivului chiar în jurul orei 14:30.

În Consiliul Economic și Social au existat deivergene: patronatele și sindicatele au emis opinii favorabile, dar cu observații, în timp ce reprezentanții societății civile au dat aviz nefavorabil.

Ministerul de Finanțe propune o reducere a accizei la motorină cu 10%. În practică, această măsură s-ar traduce printr-o scădere de aproximativ 30 de bani pe litru. Reducerea se aplică doar motorinei, nu și benzinei.

Varianta inițială, mai avantajoasă, a fost respinsă

Inițial, se discuta despre o reducere mai consistentă, care ar fi dus la o scădere de aproximativ 50 de bani pe litru. Totuși, această variantă a fost abandonată după negocierile dintre reprezentanții Guvernului și cei ai benzinăriilor.

În prezent, proiectul așteaptă avizele necesare din partea ministerelor. Potrivit autorităților, decizia finală ar putea fi luată chiar astăzi sau, cel târziu, la începutul săptămânii viitoare, în funcție de cât de repede sunt obținute toate aprobările.

Deși măsura era discutată de mai mult timp, forma finală este mai modestă decât cea propusă inițial. Rămâne de văzut dacă vor exista modificări în urma avizelor sau dacă Guvernul va merge mai departe cu această variantă limitată.