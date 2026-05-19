Anca Alexandrescu: „Ne-ați înnebunit că „vin rușii”. N-au venit rușii, vin nemții”

De abia am așteptat să înceapă emisiunea asta, nu mai am răbdare. De azi sdimineață de când am primit documentele din interiorul ANAF, care arată foarte clar că toată acțiunea împotriva Realității Plus a fost o execuție în stil mafiot. Da, da, execuție în stil mafiot, cu ordin venit direct de la Bolojan, cu personaje care au luat instituțiile pe persoană fizică și au acționat la ordinul lui Bolojan.

O să vă arăt un material imediat, am postat și la mine pe pagină. Noi vorbim pe bază de documente și, repet, tot, absolut tot ceea ce am susținut și am spus, există și la dosarul din instanță, privind licența Realității Plus, în disputa pe care o avem cu CNA-ul. Și chiar judecătorul din dosar consemnează că datoriile Realității Plus sunt egale cu zero. Nu numai cei de la ANAF. Grav este că se pare că domnii de la ANAF au mistificat niște documente. Nu știm încă, probabil că Parchetul va lămuri aceste lucruri.

Totul a fost premeditat pe la începutul anului, pas cu pas, cu mâna domnului Mircea Toma de la USR, cu mâna domnului Valentin Jucan de la PNL, cu mâna domnului Adrian Nica de la ANAF, cu mâna unor așa-ziși jurnaliști de la RTV, de la G4 Media, care dădeau niște comunicate de la ANAF fix în zilele acelea în care urma să ni se ridice licența, că știu ei că sunt niște investigații.

Documentul arată foarte clar. Nu au găsit absolut nimic, nu exista nicio datorie și, cu toate astea, cu semnătura lui domnul Nica, a cerut în mod clar valorificarea. Valorificarea ce? A ce? N-o să pierd foarte multă vreme cu lucrul acesta, dar nimeni nu scapă, credeți-mă. Dincolo de justiția divină, absolut toți cei care au participat la anularea alegerilor, la interzicerea domnului Georgescu, la luarea dreptului la vot a cetățenilor români, la băgarea pumnului în gură, la adresa multor jurnaliști din România, Marius Tucă, Ion Cristoiu, ce se întâmplă astăzi și la Gândul. Pentru că am văzut că cei de la Google îi blochează pe cei de la Gândul de când au o serie de dezvăluiri despre doamna vicepremier, Ioana Ggeorghiu. Am văzut că așa, doar printr-o întâmplare, cei de la Google au un protocol semnat fix cu compania germană cu care a făcut discuții exploratorii doamna Gheorghiu. Sigur, este doar o coincidență.

Încearcă cu disperare să blocheze adevărul pe toate canalele. Ne-au terminat cu povestea asta, cu „aprindem lumina”, „scoatem la suprafață”. Păi, dacă vreți să aprindeți lumina și să se vadă toată corupția din România, de ce nu sunteți de acord să aprindem lumina și la ONG-uri? De ce? La ONG-uri de ce să nu se aprindă lumina? De ce să se aprindă lumina la ceilalți și la ei nu? Nu vreți să se știe cine este în spatele ONG-urilor care au blocat autostrăzi, hidrocentrale, au nenorocit tot ce înseamnă energie în România și care îngenunchiază România și la comandă, toți, cu același punctaj, ies la atac, în funcție de ce li se ordonă.

Hai să vedem și noi transparent cine dă bănuții și cine ia bănuții. ONG-urile care-și fac treaba și ajută copii cu probleme, familii care nu au posibilități, cazuri grave, n-au de ce să se temă. Sunt absolut convinsă că nu se vor opune. Se opun doar ăia care sunt în gașca lor globalistă, marxistă, care a sufocat întreaga lume, nu numai România, ca să fie foarte clar.

Atâta ne-ați înnebunit că „vin rușii, vin rușii și vin rușii”. N-au venit rușii, vin nemții. Vin nemții și cu Rheinmetall și cu alte companii germane care vor să ia tot. Și și-au găsit interlocutorii perfecți. Pe domnul Bolojan, pe doamna Gheorghiu. Noi vorbim pe bază de documente, chestii concrete. Acum, bine, știți, într-un fel vin rușii, pentru că poate ați uitat, nemții aveau o relație privilegiată cu Putin. Aveau un preț privilegiat la energie de la Putin. Ba chiar un fost cancela la lor, domnul Gerhard Schröder, lucrează pe la Putin, pe acolo, prin țară. Deci, într-un fel, da, s-a avut reporturi de rușii, dar nu prin suveraniști, prin voi. Ce să vezi?

Domnul Bolojan, onestul, care dorește să bage pumnul în gură, așa cum a făcut și la Oradea, cu toată presa care l-a deranjat, a cumpărat pe toată lumea sau a închis tot ce se putea închide în așa fel încât să nu-l mai deranjeze nimeni cu întrebări sau care să dezvăluie ce se întâmplă acolo. Domnul Bolojan, onestul, așa cum v-am mai spus, și-a făcut o listă de oameni pe care i-a dus de la Oradea aici, la București, unul și unul. Unul dintre ei este domnul senator Gheorghe Bota, fost primar la Rieni, acolo unde are sediu Izvorul Minunilor, European Drinks, frații Micula. Domnul Bota, după mai multe mandate de primar, a venit și el senator la București, imediat după domnul Bolojan pe listă. L-a pus domnul Bolojan președintele comisiei de cultură și mass media din Senat. Nu îl califică nimic pentru asta, bineînțeles, dar probabil că pentru domnul Bolojan s-a calificat pentru că din salariul lui, de cetățean cinstit, angajat numai la stat și din salariul partenerului său, șeful Ocolului Silvic de la Rieni, au construit și ei un hotelaș micuț, care valorează 3 milioane de euro, există un dosar la DNA Bihor care este ținut în sertar, bineînțeles.

Noi avem toate probele, toate detaliile și toate documentele și o să aflați în această seară, că nu pot justifica cei doi veniturile pentru a avea un astfel de hotelaș. Dar bomba este că hotelașul este construit în Parcul Național Padiș. De ce? Pentru că pot! Pentru că nu e așa, onestul, Bolojan. nu-i mai ajunge să fie grof doar pe Bihor. Vrea să fie și la București și să controleze absolut tot. Se vede lucrul acesta și din ce a făcut imediat a doua zi, după ce a trecut moțiunea de cenzură. L-a pus pe domnul Miruță, ministru interimar la Transporturi, și l-a trimis cu direcție clară, a doua zi, a doua zi, pe 5 mai, să se ducă să ia niște proiecte de la CNAIR și să le pună la o altă instituție unde e un USR-ist.

Sigur că sunt niște drumuri care leagă Oradea. Evident, mai sunt și niște drumuri care înțeleg că sunt undeva pe la mare. Aici sunt de acord cu drumul ăla, pentru că, na, când se organizează festivalul acela la Costinești, este un blocaj total pe litoral și clar trebuie dezvoltată infrastructura acolo. Eu încurajez investițiile. Întrebarea mea este: cum e posibil, cum s-a ajuns astăzi în România ca CNAIR-ul să facă acțiune a făcut la Curtea de Apel împotriva ministrului interimar pentru acest ordin pe care l-a dat? Trecând niște proiecte, așa, pentru că a vrut el, de la CNAIR la CNIR, o instituție creată de useriști. Toate lucrurile acestea le veți afla în această seară aici, la Culisele Statului Paralel.

Dar bomba bombelor este că-n platou, la Culise, se află cel care astăzi a depus plângere penală la DNA împotriva doamnei Oana Gheorghiu, vicepremier, cea care nouă nu ne răspunde la mesaje, dar intră la Zero TV și spune că domnul a depus plângere împotriva ei ca să se răzbune că l-a demis. Plângerea este nu numai împotriva doamnei Gheorghiu, este și împotriva domnului ministru Irineu Darău și noului șef de la Agenția de Digitalizare a României, domnul Giulescu, domnul acela că am văzut că le-am dat colegilor mei în weekend, când era șef la Evidența Populației, îi amenința pe români că le rupe picioarele să se care din sediu de acolo, că el e șmecher, el e director. Era consilier la doamna Gheorghiu, sau nici nu era consilier, stătea pe acolo și participa la ședințele de la Agenția de Digitalizare. Dar toate acestea o să vi le explice aici, în platoul la Culisele Statului Paralel, domnul Dragoș Vlad, care este alături de mine.