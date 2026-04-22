Restricții de circulație pe Autostrada Soarelui, joi. Trafic deviat și rute alternative pentru șoferi

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță restricții de circulație pe Autostrada A2, joi, în zona Nodului Rutier Drajna, pentru o perioadă de 9 ore, din cauza unor lucrări de reparații la partea carosabilă.

Potrivit CNAIR, traficul va fi afectat la km 105+500, în intervalul orar 09:00 – 18:00. În acest timp, circulația va fi închisă pe breteaua de ieșire de pe A2 spre DN21, pe calea 1 (sensul București – Constanța), precum și pe bretelele de intrare pe autostradă de pe DN21, în ambele sensuri.

Pentru a evita zona restricționată, șoferii au la dispoziție rute alternative:

pentru relația București – Călărași și retur: A2 → Nod Rutier Lehliu Gară → DN3;

pentru relația București – Slobozia și retur: A2 → Nod Rutier Lehliu Gară → DN3 → DN3A → DN21;

pentru relația Slobozia/Călărași – Constanța: DN21 → DN3A → DN3B → Nod Rutier Fetești → A2.

Reprezentanții CNAIR le recomandă conducătorilor auto să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă și regulile de circulație, pentru evitarea incidentelor.