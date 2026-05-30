Trimisul administrației Trump: „Granițele deschise și cenzura împing Europa spre declin”
Nick Adams
Nick Adams, trimisul special al administrației Trump, a lansat la Cluj unul dintre cele mai dure mesaje rostite de un oficial american la adresa direcției în care se îndreaptă Europa.
În discursul său, Adams a susținut că multe dintre problemele actuale ale continentului sunt rezultatul politicilor de granițe deschise, al restrângerii libertății de exprimare și al extinderii controlului birocratic asupra societății.
„Trebuie să ne luăm rămas-bun de la epoca întunecată care s-a așternut asupra Europei”, a declarat oficialul american.
Acesta a comparat efectele migrației necontrolate și ale cenzurii cu unele dintre consecințele regimurilor totalitare ale secolului trecut.
„Granițele deschise conduc la degradarea patrimoniului și identității unei civilizații prin invazie, la fel de sigur cum comunismul conduce la același rezultat”, a afirmat Adams.
Oficialul administrației Trump a criticat și tendințele de limitare a libertății de exprimare.
„Atunci când libertatea de exprimare este înlocuită de un labirint birocratic al cenzurii și al suprimării opiniilor, nu mai contează dacă acest lucru este făcut în numele lui Marx sau în numele unui tehnocrat fără chip. Concluzia este aceeași”, a spus acesta.
Nick Adams a cerut liderilor europeni să pună capăt politicilor de granițe deschise și să oprească „alunecarea continuă spre cenzură și suprimarea opiniilor”, argumentând că libertatea de exprimare și prosperitatea economică sunt inseparabile.
