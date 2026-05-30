George Simion și omul lui Trump, împreună la Cluj. Anunțul momentului
Nick Adams
Trimisul președintelui Donald Trump, Nick Adams, participă sâmbătă dimineață la Forumul Economic European 2026, ECR, eveniment organizat la Cluj-Napoca. Acesta a venit în România la invitația președintelui AUR George Simion.
Principalele declarații ale lui Nick Adams:
Doamnelor și domnilor, e o onoare să mă aflu aici, alături de voi, în Romania astăzi. Această săptămână a fost prima dată pentru mine în România. Am venit aici cu propriile mele așteptări. Toate au fost nu doar îndeplinite, ci chiar depășite.
Mi s-a spus că mâncarea de aici este bună și am descoperit că este excelentă. Mi s-a spus că femeile de aici sunt frumoase și am descoperit că sunt absolut frumoase. Fiind singura țară din această parte a Europei în care se vorbește o limbă română, mi s-a părut că auzind româna, auzeam limba iubirii.
Aș spune de asemenea că în mod normal mă concentrez doar pe entuziasmul meu pentru turismul american, dar astăzi atâta ca turist, cât și ca vizitator aici în țara voastră, mă simt extrem de încărcat. De aceea vreau să invit orice persoană din această cameră să vină alături de mine în Statele Unite, preferat în această vară. Este sezonul sezonul turismului american este de 365 de zile pe an, dar vara aceasta vom merge la maximum în pe 4 iulie este a 250 a aniversare a independenței și vom face cea mai mare petrecere pe care lumea a văzut-o vreodată. Ascultați-mă pe mine: nu ați vrea să ratați asta!
Videoclipurile pe care le veți reda online nu vor reuși să arate adevărata măreție a ceea ce a planificat președintele Donald Trump. Aș vrea să mă asigur că nu veți fi dezamăgiți că România nu participă la Cupa din anul acesta. Vreau să mă asigur că veți participa. Cine știe, poate într-o zi în viitorul apropiat, sper, România ar putea chiar să găzduiască Cupa Mondială. Știu că ați face o treabă minunată.
