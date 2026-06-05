Cutremur în Ștefan cel Mare! Dinamo a anunțat plecarea lui Zeljko Kopic după aproape 3 ani

Dinamo a anunțat oficial încheierea colaborării cu antrenorul Zeljko Kopic, unul dintre cei mai apreciați tehnicieni care au trecut pe banca formației în ultimii ani.

Decizia a fost luată de comun acord, punând capăt unei perioade de două sezoane și jumătate în care croatul a contribuit decisiv la revenirea echipei în prim-planul fotbalului românesc.

Venit la Dinamo într-un moment extrem de dificil pentru club, la finalul anului 2023, Kopic a reușit să stabilizeze echipa și să o mențină în SuperLigă.

Ulterior, sub conducerea sa, „câinii” au revenit în play-off după o absență de șapte ani și au încheiat recent sezonul pe locul patru, după o campanie în care au ajuns și în semifinalele Cupei României.

Anunțul despărțirii a fost făcut de club prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele de socializare.

„Mulțumim, Zeljko Kopic! Fotbalul, ca și viața, e compus din evenimente, trăiri și experiențe, iar cel mai frumos dintre toate rămâne momentul realizărilor.

Sosit la Dinamo în decembrie 2023, într-un moment critic pentru club, Zeljko Kopic a depus o muncă neîntreruptă pentru a readuce echipa acolo unde îi este locul. Alături de staff-ul său și de susținerea clubului, a reușit să păstreze Dinamo în primul eșalon fotbalistic.

În continuare, a reușit să readucă Dinamo, după o pauză de 7 ani, în play-off-ul Superligii, iar în sezonul recent încheiat progresul sportiv a fost din nou vizibil prin semifinala Cupei României, accederea în play-off și clasarea pe locul 4 al ligii naționale.

Pe durata celor două sezoane și jumătate, Zeljko Kopic a strâns un număr impresionant de 112 jocuri oficiale pe banca tehnică a echipei, clasându-se astfel într-un top select al celor mai longevivi antrenori din istoria clubului nostru.

Astăzi, drumurile noastre ajung să se despartă, ambele părți ajungând de comun acord că este nevoie de o nouă provocare. Clubul Dinamo îi mulțumește sincer domnului Kopic pentru toată munca depusă pe banca clubului, pentru tot aportul adus în revenirea lui Dinamo în vârful fotbalului românesc, și îi dorim mult succes în continuare în cariera de antrenor”, se arată în comunicatul publicat de club.

În mandatul său, Kopic a adunat 112 meciuri oficiale pe banca lui Dinamo, devenind unul dintre cei mai longevivi antrenori din istoria recentă a formației din Ștefan cel Mare.

Plecarea sa deschide acum un nou capitol pentru club, care va trebui să găsească soluția potrivită pentru a continua progresul din ultimele sezoane.