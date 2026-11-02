Gianni Infantino, în centrul unei controverse financiare. FIFA ar suporta integral taxele sale din America

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 2 nov. 2026, 16:12

FIFA ar urma să plătească aproximativ 4 milioane de dolari pentru impozitele pe venit datorate de președintele său, Gianni Infantino, în Statele Unite, potrivit unei investigații publicate de The New York Times.

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