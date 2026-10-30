Bugetul sănătății suplimentat cu 8,3 miliarde de lei anunță Alexandru Rogobete

Publicat 30 oct. 2026, 15:29 Sursă tvrinfo

Bugetul total al sistemului de sănătate a fost suplimentat cu 8,3 miliarde de lei în urma rectificării bugetare, anunță ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Din sumă, 7,1 miliarde de lei vor fi direcționați către Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), iar 1,2 miliarde de lei către minister.

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