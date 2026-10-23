Consumul de droguri în România, la un nivel record
Consum de droguri
România s-a alăturat celor 35 de state care au semnat un pact european antidrog. Acordul vizează combaterea traficului, prevenția și tratamentul dependenței.
Consumul de droguri a devenit o problemă majoră la nivel internațional, iar România se numără printre cele 35 de state care au semnat un pact european menit să consolideze lupta împotriva traficului de substanțe interzise și să îmbunătățească accesul persoanelor dependente la tratament și recuperare.
Acordul a fost semnat în Italia, în cadrul unei reuniuni organizate la comunitatea terapeutică San Patrignano, unde persoane dependente din mai multe țări beneficiază de sprijin pentru a-și reconstrui viața. Inițiativa este susținută de Italia și Franța, care promovează o cooperare mai strânsă între statele europene în combaterea consumului și traficului de droguri.
România, printre cele 35 de țări care susțin pactul antidrog
Noua inițiativă urmărește coordonarea eforturilor europene împotriva unui fenomen care depășește granițele naționale. Potrivit informațiilor prezentate de Observator, pactul a fost semnat de 35 de state, inclusiv România.
Documentul stabilește mai multe direcții de acțiune pentru perioada următoare. Printre priorități se numără prevenirea consumului de droguri, îmbunătățirea tratamentului pentru persoanele dependente și sprijinirea procesului de reintegrare socială.
Un alt obiectiv important este identificarea și urmărirea banilor proveniți din traficul de droguri. Pactul prevede, de asemenea, consolidarea securității portuare, pentru a îngreuna introducerea și distribuirea substanțelor interzise.
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a subliniat că fenomenul drogurilor s-a schimbat semnificativ în ultimele decenii și că noile provocări necesită instrumente și abordări diferite.
Tratamentul dependenței de droguri, o provocare majoră pentru România
Deși România s-a alăturat inițiativei europene, accesul la servicii de tratament și recuperare rămâne o provocare pentru persoanele care se confruntă cu dependența.
Potrivit reportajului Observator, unii români care vor să renunțe la consumul de droguri ajung să caute soluții în sistemul privat, dacă își permit costurile, sau în străinătate.
Un exemplu este comunitatea terapeutică San Patrignano din Italia, unde persoanele aflate în recuperare beneficiază de cazare, hrană, terapie și activități menite să le ajute să își recapete autonomia. Comunitatea oferă un model de sprijin pe termen lung, bazat pe integrarea într-un mediu structurat și pe participarea la activități zilnice.
În cadrul reportajului, jurnaliștii Observator au prezentat și povestea unui român care a ajuns în această comunitate și care consideră că sprijinul primit i-a oferit o șansă la o nouă viață.
Cooperarea dintre instituții, esențială în lupta împotriva drogurilor
Combaterea traficului și a consumului de droguri presupune colaborarea dintre autoritățile de aplicare a legii, instituțiile medicale și organizațiile care oferă servicii de prevenție și recuperare.
Reprezentanții români prezenți la reuniune au evidențiat importanța unei coordonări mai bune între instituții, având în vedere că fenomenul nu poate fi gestionat eficient de o singură autoritate.
Semnarea pactului european reprezintă un pas către intensificarea cooperării internaționale. Efectele concrete pentru România vor depinde însă de măsurile care vor fi implementate, de resursele alocate și de dezvoltarea serviciilor de prevenție și tratament.
Combaterea traficului de droguri și sprijinirea persoanelor dependente rămân obiective importante pentru protejarea sănătății publice și reducerea efectelor sociale ale consumului.
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