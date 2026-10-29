Accident grav în Tulcea! O mașină a fost făcută praf la primele ore ale dimineții

Accident rutier în județul Tulcea, joi dimineață, 29 octombrie, în comuna Baia, unde o mașină a fost grav avariată în urma unui impact puternic. Primele imagini și informații apărute în presa locală arată că autoturismul a suferit distrugeri importante. La fața locului au ajuns polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră al Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, care au început verificările pentru a afla cum s-a produs accidentul.
Deocamdată, nu există informații oficiale despre numărul persoanelor implicate sau despre eventuale victime. Nu a fost comunicat nici dacă în accident a fost implicată o singură mașină sau au existat și alte vehicule.
Mașină făcută praf într-un accident din Tulcea. Polițiștii încearcă să afle ce s-a întâmplat
Accidentul a avut loc la primele ore ale dimineții, pe raza comunei Baia, iar primele informații indică faptul că unul dintre autoturisme a fost serios avariat. Polițiștii rutieri au ajuns în zonă pentru a verifica urmele lăsate de impact și pentru a stabili cum s-a ajuns la producerea accidentului. În acest moment, nu se știe dacă șoferul a pierdut controlul volanului, dacă a existat o coliziune cu un alt vehicul sau dacă a intervenit o altă împrejurare. Nici starea persoanelor care s-ar fi aflat în mașină nu a fost comunicată oficial. Oamenii legii urmează să clarifice aceste detalii, iar primele concluzii ar putea arăta ce anume a provocat accidentul de joi dimineață.
Alte accidente grave în județul Tulcea. Un bărbat a murit într-un accident produs în august
Accidentul din Baia readuce în atenție un alt eveniment rutier grav petrecut în județul Tulcea, în urmă cu aproape trei luni. Pe 4 august 2026, un bărbat a murit într-un accident rutier din Tulcea, produs în apropierea localității Balabancea. Mașina în care se aflau două persoane a părăsit șoseaua, a lovit doi copaci și un cap de pod, după care s-a răsturnat. Șoferul a rămas încarcerat între fiarele autoturismului, iar pompierii au intervenit pentru a-l scoate, conform Ziarul Amprenta.
Din păcate, rănile suferite au fost atât de grave încât medicii nu au mai putut să îi salveze viața. Un tânăr aflat în aceeași mașină a fost scos de ceilalți participanți la trafic și transportat la spital. În cazul accidentului produs joi la Baia, polițiștii trebuie să stabilească dacă au existat persoane rănite și cum s-a produs impactul.