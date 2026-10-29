Accident grav în Tulcea! O mașină a fost făcută praf la primele ore ale dimineții

Publicat 29 oct. 2026, 09:07 Sursă Realitatea.net

Accident rutier în județul Tulcea, joi dimineață, 29 octombrie, în comuna Baia, unde o mașină a fost grav avariată în urma unui impact puternic. Primele imagini și informații apărute în presa locală arată că autoturismul a suferit distrugeri importante. La fața locului au ajuns polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră al Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, care au început verificările pentru a afla cum s-a produs accidentul.

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