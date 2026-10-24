Cazul adăpostului de animale din Dăeni ajunge la DNA. Prefectul Eugen Terente a făcut sesizare

Scris de Daniel Onescu Publicat: 24 oct. 2026, 09:41

Prefectul județului Tulcea, Eugen Terente, a sesizat vineri Direcția Națională Anticorupție. Sesizarea privește suspiciunile legate de activitatea adăpostului de animale din comuna Dăeni și felul în care autoritățile și-au îndeplinit atribuțiile. Anunțul a fost făcut de Instituția Prefectului pe Facebook.

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