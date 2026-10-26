Victor Alistar, despre problemele justiției, la „Sub semnul legii”: „Un cadru normativ din ce în ce mai contradictoriu”

Publicat 26 oct. 2026, 12:59 Sursă Realitatea PLUS

Victor Alistar, purtătorul de cuvânt al Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), afirmă că sistemul judiciar trebuie să facă dreptate într-un cadru legislativ tot mai neclar și contradictoriu, situație care contribuie la apariția practicii neunitare. Invitat în emisiunea „Sub semnul legii”, realizată de jurnalista Alessia Păcuraru la Realitatea PLUS, acesta a vorbit despre așteptările cetățenilor, influența verdictelor formulate în spațiul public și necesitatea ca justiția să rămână independentă de schimbările politice.

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