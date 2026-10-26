Motorina s-ar putea scumpi cu 85 de bani pe litru. Ce pregătește Guvernul pentru șoferi până în 2027
Preț carburanți
Șoferii din România ar putea plăti mai mult pentru motorină începând din noiembrie, dacă reducerea temporară a accizei nu va fi menținută.
Ministerele Finanțelor și Energiei au pregătit un proiect prin care măsurile de protecție a pieței carburanților ar urma să fie prelungite până la 31 ianuarie 2027.
Potrivit estimărilor oficiale, eliminarea reducerii ar putea majora prețul motorinei cu aproximativ 85 de bani pe litru, ceea ce ar însemna un cost suplimentar de circa 42 de lei pentru un plin de 50 de litri.
Cât ar putea ajunge să coste motorina de la 1 noiembrie
Mecanismul actual de reducere a accizei la motorina standard este valabil până la 31 octombrie 2026. Pentru a evita întreruperea măsurii, Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei au elaborat un proiect de hotărâre de Guvern care prevede prelungirea situației de criză pe piața petrolului și a produselor petroliere pentru încă trei luni.
Conform calculelor prezentate de Ministerul Finanțelor, renunțarea la reducerea accizei ar putea determina o creștere semnificativă a prețului la pompă, în condițiile în care ceilalți factori de piață ar rămâne neschimbați.
„La nivelul actual al pieței, încetarea măsurii de reducere a accizei ar determina o creștere estimată a prețului motorinei de aproximativ 0,85 lei pe litru.”, se arată în evaluarea instituției.
Astfel, prețul mediu al motorinei ar putea urca de la aproximativ 10,90 lei pe litru la 11,75 lei. Pentru șoferii care alimentează un rezervor de 50 de litri, diferența ar ajunge la aproximativ 42 de lei.
Estimarea depinde însă de evoluția pieței. Prețurile efective de la stațiile de alimentare pot varia în funcție de distribuitor și de condițiile comerciale.
Guvernul vrea să mențină reducerea accizei până la 31 ianuarie 2027
Proiectul elaborat de cele două ministere prevede continuarea măsurilor aplicate în prezent pe piața carburanților, în intervalul 1 noiembrie 2026 – 31 ianuarie 2027.
Pe lângă reducerea temporară a accizei la motorina standard, autoritățile intenționează să mențină limitarea adaosului comercial la carburanți și monitorizarea exporturilor și a livrărilor intracomunitare.
„Prin proiectul de hotărâre vor fi menținute toate măsurile aflate în prezent în vigoare, inclusiv mecanismul de diminuare temporară a accizei la motorina standard, limitarea adaosului comercial la carburanți, regimul de monitorizare a exporturilor și livrărilor intracomunitare, precum și celelalte măsuri instituite prin Legea nr. 162/2026”, au transmis reprezentanții instituțiilor.
Prelungirea nu este încă definitivă. Proiectul trebuie să parcurgă procedura legală de avizare, iar hotărârea trebuie adoptată și publicată înainte de 31 octombrie 2026 pentru ca măsurile să continue fără întrerupere.
De ce vor autoritățile să prelungească măsurile
Ministerele susțin că menținerea mecanismului de reducere a accizei ar putea limita efectele scumpirii carburanților asupra populației și companiilor.
Prețurile combustibililor influențează direct costurile transportului de mărfuri și persoane, dar și cheltuielile din agricultură și logistică. Aceste costuri se pot reflecta ulterior în prețurile bunurilor și serviciilor.
Potrivit reprezentanților Ministerului Finanțelor, continuarea măsurilor ar contribui la reducerea presiunilor inflaționiste și la protejarea puterii de cumpărare, în special în sezonul rece.
„Menținerea măsurilor contribuie la limitarea presiunilor inflaționiste și la protejarea puterii de cumpărare a populației, în special în sezonul rece, precum și la reducerea impactului costurilor de transport asupra prețurilor bunurilor și serviciilor.”, au precizat reprezentanții instituției.
Autoritățile consideră că menținerea unor costuri mai reduse cu carburanții ar putea sprijini și firmele din sectoarele transporturilor, agriculturii și logisticii, care depind de consumul de combustibil.
Ce se întâmplă dacă măsura nu este prelungită
Dacă proiectul nu va fi adoptat și publicat în termenul necesar, mecanismul actual de reducere a accizei la motorina standard va expira la 31 octombrie.
În acest scenariu, prețul motorinei ar putea crește cu aproximativ 85 de bani pe litru, potrivit estimărilor Ministerului Finanțelor. Pentru un rezervor de 50 de litri, șoferii ar putea plăti cu aproximativ 42 de lei mai mult decât în prezent, dacă celelalte condiții de piață rămân neschimbate.
Prelungirea propusă de Guvern urmărește să evite această creștere suplimentară și să mențină măsurile de protecție pentru populație și mediul de afaceri până la sfârșitul lunii ianuarie 2027.
Urmărește știrile Realitatea de Tulcea și pe Google News