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Economie· 2 min citire

Luca Niculescu se întâlnește luni cu Mugur Isărescu și mediul de afaceri pentru bugetul 2027

FOTO: gov.ro

FOTO: gov.ro

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat26 oct. 2026, 11:07
Sursăcapital

Luca Niculescu are programate două întâlniri importante la Palatul Victoria și la sediul BNR, în perioada critică a elaborării bugetului de stat pe anul viitor.

Premierul Luca Niculescu va discuta luni, 26 octombrie, cu guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, și cu reprezentanții mediului de afaceri. Întrevederile au loc în contextul pregătirii bugetului pentru 2027, al reducerii deficitului bugetar și al continuării reformelor asumate de România.

Potrivit programului anunțat de Palatul Victoria, întâlnirea cu șeful BNR va avea loc la ora 11:00, la sediul băncii centrale. Ulterior, la ora 14:00, premierul se va reuni cu reprezentanții mediului de afaceri, la Palatul Victoria.

Executivul nu a precizat temele discuțiilor, însă autoritățile trebuie să pregătească bugetul pentru anul viitor și să asigure finanțarea investițiilor, în condițiile în care creșterea prețurilor a afectat puterea de cumpărare a populației.

Prioritatea Guvernului

Bugetul pentru 2027 reprezintă o prioritate declarată a Guvernului condus de Luca Niculescu. Premierul a afirmat încă de la instalare că își propune ca documentul să fie adoptat până la sfârșitul anului 2026.

La conferința de presă organizată după prima ședință a noului Guvern, Niculescu a fost întrebat dacă abilitățile sale de negociator vor fi suficiente pentru construirea bugetului, în condițiile amenințărilor cu moțiunea de cenzură sau cu demiterea din partea PSD și PNL.

Bugetul pentru anul viitor este obligatoriu și toate partidele înțeleg acest lucru. Cred că unul dintre motivele pentru care această criză a luat sfârșit este și pentru că apărea iminența unor probleme foarte, foarte mari în economie.

Deci, să nu mă hazardez, să nu spun că nu îmi fac nicio grijă că bugetul va fi adoptat, dar este o prioritate majoră a acestui guvern și cred că toate partidele responsabile se vor uita foarte atent la acest buget, care, după cum am spus, va respecta angajamentele asumate în așa fel să continuăm pe ținta de deficit pe care ne-am propus-o, pe care ne-am asumat-o, dar în același timp încercând să și, și nu încercând, relansând și făcând ca românilor să le fie mai bine în anii care vin.

Sigur că poate părea greu de rezolvat această ecuație, dar sunt puține lucruri simple în lumea de azi, atât în România, cât și pe plan internațional

— a răspuns premierul Luca Niculescu la o conferință de presă Luca Niculescu

Guvernul condus de Luca Niculescu a fost învestit de Parlament pe 20 octombrie, după ce precedentele nominalizări făcute de președintele Nicușor Dan, respectiv Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan, au eșuat.

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