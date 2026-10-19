Atac în Tulcea: Doi indivizi au aruncat cu pietre și ouă într-o casă! Poliția îi caută

O familie din localitatea Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, a fost vizată de un atac în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce două persoane au aruncat cu pietre și ouă în locuință.
Camerele de supraveghere au surprins incidentul, iar imaginile au fost puse la dispoziția poliției, care încearcă să identifice persoanele implicate.
Atacul, surprins de camerele de supraveghere
Înregistrările arată cum două persoane coboară dintr-un autoturism de culoare închisă și se îndreaptă spre locuință. Prima, îmbrăcată în negru, pare să arunce cu pietre în direcția casei. Ulterior, o a doua persoană, care poartă un tricou alb, aruncă și ea obiecte spre imobil.
După incident, cei doi se urcă în mașină și pleacă. Potrivit informațiilor disponibile, autoturismul ar fi părăsit localitatea în direcția municipiului Tulcea.
Proprietarii spun că nu au avut conflicte
Familia susține că nu își explică motivele atacului. Proprietarii locuiesc de 33 de ani în comuna din județul Tulcea și afirmă că, în acest interval, nu au avut conflicte sau răfuieli care să explice un asemenea incident.
Poliția încearcă să identifice persoanele implicate
Imaginile surprinse de sistemul de supraveghere au ajuns la polițiști. Anchetatorii încearcă să stabilească identitatea celor două persoane și să clarifice împrejurările în care s-a produs atacul. Deocamdată, motivul gestului nu este cunoscut.