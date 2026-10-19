Atac în Tulcea: Doi indivizi au aruncat cu pietre și ouă într-o casă! Poliția îi caută

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 19 oct. 2026, 14:46

O familie din localitatea Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, a fost vizată de un atac în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce două persoane au aruncat cu pietre și ouă în locuință.

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