Pensiile care au scăzut după recalculare

Publicat 2 nov. 2026, 08:59 Sursă capital

Recalcularea pensiilor din septembrie 2024 a dus la scăderea valorii pentru unii pensionari din grupele de muncă, potrivit analizei expertului Sorin Nemeș. Acesta indică o eroare în noua lege care afectează stagiile scurte de cotizare.

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