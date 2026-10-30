Prețul gazelor naturale explodează în Europa. Cotațiile au atins cel mai ridicat nivel din ultimii ani
Gaze naturale
Prețurile gazelor naturale au urcat în Europa până la 100 euro/MWh. Stocurile reduse și problemele de aprovizionare sporesc temerile înainte de iarnă.
Europa se confruntă cu un nou episod de scumpiri pe piața gazelor naturale, într-un moment delicat, în care începe sezonul rece. Prețul de referință al gazelor tranzacționate pe piața europeană a ajuns la cel mai ridicat nivel din decembrie 2022, alimentat de îngrijorările privind livrările și de rezervele reduse din depozite.
Pe 28 octombrie, contractele futures de la hub-ul olandez TTF au atins temporar pragul de 100 de euro pentru un megawatt-oră (MWh). Evoluția vine după mai multe zile de creșteri și readuce în atenție vulnerabilitatea pieței europene în fața unor noi perturbări ale aprovizionării.
Prețul gazelor în Europa a ajuns la 100 de euro/MWh
Cotațiile de referință ale gazelor naturale au crescut puternic în ultimele zile, pe măsură ce traderii au început să ia în calcul riscurile asociate sezonului de încălzire și situației geopolitice.
Contractul cu livrare în luna următoare, tranzacționat la hub-ul TTF din Țările de Jos, a atins pentru scurt timp 100 de euro/MWh pe 28 octombrie, cel mai ridicat nivel din decembrie 2022. Creșterea reflectă temerile pieței privind disponibilitatea gazelor într-o perioadă în care cererea este așteptată să se intensifice.
Chiar dacă nivelul actual rămâne sub recordurile din timpul crizei energetice din 2022, scumpirea este importantă pentru consumatorii industriali și pentru economiile europene.
Conflictul din Orientul Mijlociu pune presiune pe aprovizionarea cu gaze
Unul dintre factorii care au contribuit la creșterea prețurilor este deteriorarea situației geopolitice din Orientul Mijlociu. Perturbările transporturilor maritime de gaze naturale lichefiate (GNL) au amplificat temerile privind livrările către piețele internaționale.
Europa depinde tot mai mult de importurile de GNL pentru a-și completa necesarul de gaze, după reducerea livrărilor prin conducte din Rusia. În aceste condiții, orice blocaj sau întârziere în transporturile maritime poate influența rapid cotațiile de pe piața europeană.
În plus, statele europene intră în sezonul rece cu depozite mai puțin pline decât în anii anteriori. Gradul de umplere a depozitelor din Uniunea Europeană se situează în jurul valorii de 75%, sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.
Rezervele reduse sporesc riscul unor noi scumpiri
Nivelul stocurilor reprezintă o preocupare majoră pentru autorități și operatorii din sectorul energetic. Pe măsură ce temperaturile scad, consumul de gaze pentru încălzire crește, iar presiunea asupra rezervelor disponibile se intensifică.
În cazul unei perioade cu temperaturi foarte scăzute, Europa ar putea avea nevoie de volume suplimentare de gaze într-un moment în care aprovizionarea globală este deja tensionată.
Importurile de gaze naturale lichefiate au fost, în anumite intervale din octombrie, sub nivelurile din anul precedent. Această situație limitează posibilitatea refacerii rapide a stocurilor și sporește sensibilitatea pieței la eventuale probleme de livrare.
Cum ar putea fi afectate facturile la gaze și electricitate
Creșterea prețurilor angro poate ajunge treptat și la consumatorii finali, însă impactul nu este imediat și depinde de contractele furnizorilor, de mecanismele de protecție aplicate de fiecare stat și de evoluția pieței.
Industria resimte de regulă mai repede scumpirile, în special în sectoarele care folosesc cantități mari de gaze naturale, precum producția de îngrășăminte, industria chimică și metalurgia.
Prețurile mai mari la gaze pot influența și costul energiei electrice, deoarece centralele pe gaze contribuie la stabilirea prețului pe piețele angro în anumite intervale de consum ridicat.
Pentru gospodării, efectele pot apărea cu întârziere, în funcție de modul în care furnizorii transferă variațiile prețurilor angro în tarifele de retail.
Europa se pregătește pentru o iarnă cu energie mai scumpă
Evoluția pieței gazelor readuce în prim-plan riscurile legate de securitatea energetică a Europei. Combinația dintre stocurile reduse, cererea sezonieră și incertitudinile geopolitice poate menține presiunea asupra prețurilor în lunile următoare.
Deși actualele cotații nu au ajuns la maximele istorice din 2022, nivelul de 100 de euro/MWh reprezintă un semnal de avertizare pentru economiile europene. Evoluția temperaturilor, disponibilitatea transporturilor de GNL și situația conflictelor internaționale vor conta decisiv pentru direcția prețurilor în perioada următoare.
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