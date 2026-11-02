Alertă de drone în județul Tulcea! Localnicii au sunat la 112 după ce au auzit avioane militare

Alertă aeriană în județul Tulcea, după o posibilă incursiune de drone. Localnicii au sunat la 112, iar autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert.
Alertă aeriană în județul Tulcea, în noaptea de duminică spre luni, 2 noiembrie 2026, după ce autoritățile au semnalat o posibilă incursiune de drone în apropierea graniței cu Ucraina. Populația a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert, transmis în jurul orei 04:00.
Situația a provocat îngrijorare în rândul localnicilor, două persoane apelând numărul unic de urgență 112. Unul dintre apelanți a anunțat că aude și vede avioane care zboară la joasă înălțime, în timp ce o altă persoană a solicitat informații suplimentare despre avertizarea primită.
RO-Alert în tot județul Tulcea, după o posibilă incursiune de drone
Mesajul de avertizare a fost transmis luni dimineață, în jurul orei 04:00, către locuitorii județului Tulcea. Alerta a fost emisă în contextul unei posibile incursiuni de drone, iar autoritățile au activat procedurile de informare și protecție a populației.
Avertizarea a venit pe fondul tensiunilor generate de războiul din Ucraina și al incidentelor repetate înregistrate în apropierea frontierei României.
Localnicii au sunat la 112. Oamenii au auzit avioane militare la joasă înălțime
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Tulcea, dispeceratul a primit două apeluri prin numărul de urgență 112 pe durata alertei.
Una dintre persoanele care au contactat autoritățile a semnalat prezența unor avioane care zburau la joasă înălțime, precizând că le poate auzi și observa. Cel de-al doilea apelant a solicitat explicații cu privire la mesajul RO-Alert transmis de autorități.
Reprezentanții ISU au precizat că, în urma alertei aeriene, nu au fost raportate situații care să necesite intervenția pompierilor.
Alerta aeriană din Tulcea a încetat după aproximativ o oră și jumătate
Măsurile de alertare au fost menținute până la ora 05:26, când autoritățile au anunțat încetarea alertei aeriene.
Până la încheierea acesteia, nu au fost semnalate evenimente care să impună intervenția echipajelor de pompieri din județul Tulcea.
Autoritățile monitorizează în continuare situația de securitate din zona graniței cu Ucraina, în contextul riscurilor generate de atacurile cu drone desfășurate în apropierea teritoriului României.