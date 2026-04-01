Actualitate· 1 min citire
Cutremur însemnat, resimțit la Tokyo. Ce magnitudinea a avut seismul
1 apr. 2026, 08:15
1 apr. 2026, 08:15
Cutremur la Tokyo
Articol scris de Scris de Realitatea de Tulcea
Sursă: realitatea.net
Un cutremur cu magnitudinea 5 a lovit regiunea metropolitană Tokyo, au anunţat autorităţile miercuri, zguduind clădirile din capitală, dar fără a declanşa o avertizare de tsunami.
Potrivit Reuters, care citează date transmise de Agenţia Meteorologică Japoneză, epicentul din regiunea Ibaraki a fost la o adâncime de 50 km.
Japan Times a relatat că seismul a lovit prefecturile Tochigi şi Ibaraki la ora 10:06, miercuri.
Nu există nicio ameninţare de tsunami şi nu au fost raportate imediat victime sau pagube.
O intensitate mai mică de 5 grade a fost înregistrată în oraşul Mooka, prefectura Tochigi, iar nivelul 4 a fost resimţit în prefecturile Ibaraki, Fukushima, Chiba şi Saitama.
