Cutremur însemnat, resimțit la Tokyo. Ce magnitudinea a avut seismul

Un cutremur cu magnitudinea 5 a lovit regiunea metropolitană Tokyo, au anunţat autorităţile miercuri, zguduind clădirile din capitală, dar fără a declanşa o avertizare de tsunami.

Potrivit Reuters, care citează date transmise de Agenţia Meteorologică Japoneză, epicentul din regiunea Ibaraki a fost la o adâncime de 50 km.

Japan Times a relatat că seismul a lovit prefecturile Tochigi şi Ibaraki la ora 10:06, miercuri.

Nu există nicio ameninţare de tsunami şi nu au fost raportate imediat victime sau pagube.

O intensitate mai mică de 5 grade a fost înregistrată în oraşul Mooka, prefectura Tochigi, iar nivelul 4 a fost resimţit în prefecturile Ibaraki, Fukushima, Chiba şi Saitama.