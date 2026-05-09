PSD caută majoritate pentru o nouă alianță de guvernare. Ce tratative de culise se pregătesc – SURSE

Partidul Social Democrat începe negocierile în Parlament pentru formarea unei noi majorități, în contextul în care premierul interimar Ilie Bolojan și Dominic Fritz au anunțat că își vor coordona pozițiile la negocierile de la Cotroceni. Social-democrații ar urma să poarte discuții cu UDMR, cu grupul minorităților și cu parlamentarii independenți, dar și cu o parte din PNL și USR.

PSD caută în această perioadă să formeze o nouă majoritate în Parlament, în eventualitatea în care Partidul Național Liberal va decide să treacă în opoziție.

Potrivit unor surse politice citate de Realitatea Plus, social-democrații ar urma să înceapă negocieri cu UDMR, cu o serie de reprezentanți ai minorităților naționale, dar și cu parlamentarii neafiliați. În același timp, spun sursele citate, PSD ar lua în calcul atragerea unor aleși din zona contestatarilor lui Ilie Bolojan din PNL, dar și a unor parlamentari nemulțumiți din USR.

Discuții ar putea fi purtate și cu membri ai formațiunilor PACE, POD și SOS România, însă doar dacă aceștia renunță la afilierea politică și trec în rândul neafiliaților.

Pentru a construi o majoritate, PSD are nevoie de 233 de voturi în Parlament, adică 50% plus 1, chiar și cu sprijinul UDMR, al minorităților și al neafiliaților. Social-democrații ar mai avea nevoie de aproximativ 35 de parlamentari pentru a atinge acest prag.