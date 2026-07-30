Sala Polivalentă din Tulcea îşi deschide porţile

Vineri, 31 iulie 2026, este prima zi în care tulcenii au acces liber în una dintre cele mai importante investiţii in infrastructura sportivă din România: Sala Polivalentă Tulcea, care va purta denumirea 'Danubius Arena'.
În prima zi a FIBA U18 Women's EuroBasket 2026, eşti aşteptat în sală începând cu ora 13.30, atunci când Lituania înfruntă Irlanda.
A fost finalizată investiţia privind construcţia noii Săli Polivalente, un proiect derulat de Compania Naţională de Investiţii, având ca beneficiar Consiliul Judeţean Tulcea.
Sala Polivalentă 'Danubius Arena' va fi inaugurată oficial în cadrul unui eveniment care va avea loc vineri, 31 iulie 2026, în intervalul 17.45 -18.15, înainte de primul meci al Naţionalei României.
'Sala Polivalentă Tulcea, care va purta numele 'Danubius Arena' a fost unul dintre proiectele mele de suflet, o investiţie pe care am promis-o tulcenilor şi care, iată, a devenit realitate. Iar realitatea, trebuie să recunoaştem, ne-a depăşit cu mult aşteptările. Este o bijuterie de clădire, de care sper din tot sufletul să se poată bucura cât mai mulţi tulceni (şi nu numai). Pentru că este o investiţie pentru comunitatea noastră, pentru Tulcea şi pentru tulceni, dar şi pentru toţi cei care ne vor călca pragul şi vor rămâne impresionaţi, sunt convins, de ceea ce vor vedea aici. Invit tulcenii să vină în număr cât mai mare la Sala Polivalentă fie vineri, în ziua inaugurării şi a primelor meciuri din Campionatul European de Baschet, fie în oricare din aceste zile în care se desfăşoară meciuri importante. Cred că această investiţie nu este un motiv de mândrie numai pentru Compania Naţională de Investiţii, pentru Consiliul Judeţean Tulcea sau pentru antreprenor, ci trebuie să fie un motiv de mândrie pentru fiecare tulcean în parte', a transmis preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu.
DETALII TEHNICE
Cu o suprafaţă construită desfăşurată de peste 15.000 metri pătraţi şi o capacitate de peste 4.000 de locuri, obiectivul dispune de facilităţi moderne, precum parcare subterană cu 78 de locuri, vestiare pentru echipe şi oficiali, împreună cu toate spaţiile necesare desfăşurării competiţiilor şi activităţilor curente, spaţii dedicate reprezentanţilor mass-media, incluzând boxa presei, masa presei şi sala pentru conferinţe de presă, sală de antrenament cu teren de dimensiuni regulamentare pentru handbal.
Programul complet al Campionatului European de Baschet
Vineri, 31 iulie 2026, începând cu ora 13.30, se dă startul oficial al FIBA U18 Women's EuroBasket 2026, competiţie europeană organizată de Federaţia Română de Baschet, cu sprijinul Consiliului Judeţean Tulcea.
Intrarea la toate meciurile este LIBERĂ, iar iubitorii baschetului sunt invitaţi la Sala Polivalentă din Tulcea pentru a susţine naţionala României şi pentru a urmări la lucru unele dintre cele mai talentate tinere jucătoare ale Europei.
31 iulie 2026
13:30 - Lituania vs. Irlanda
16:00 - Israel vs. Elveţia
18:30 - România vs. Azerbaidjan
21:00 - Grecia vs. Marea Britanie
1 august 2026
13:30 - Luxemburg vs. Austria
16:00 - Bulgaria vs. Ucraina
18:30 - Islanda vs. România
21:00 - Slovacia vs. Danemarca
2 august 2026
13:30 - Portugalia vs. Islanda
16:00 - Irlanda vs. Estonia
18:30 - Elveţia vs. Norvegia
21:00 - Lituania vs. Luxemburg
4 august 2026
13:30 - Islanda vs. Ţările de Jos
16:00 - Austria vs. Lituania
18:30 - România vs. Portugalia
21:00 - Danemarca vs. Grecia
5 august 2026
13:30 - Estonia vs. Luxemburg
16:00 - Macedonia de Nord vs. Slovacia
18:30 - Ţările de Jos vs. România
21:00 - Irlanda vs. Austria