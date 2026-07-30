Sala Polivalentă din Tulcea îşi deschide porţile

Publicat 30 iul. 2026, 12:36 Sursă realitatea.net

Vineri, 31 iulie 2026, este prima zi în care tulcenii au acces liber în una dintre cele mai importante investiţii in infrastructura sportivă din România: Sala Polivalentă Tulcea, care va purta denumirea 'Danubius Arena'.

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