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Jandarmeria Română, mesaj de ultimă oră pe fondul tensiunilor de la protestul masiv al fermierilor - VIDEO

Protest al fermierilor în Capitală

Protest al fermierilor în Capitală

Scris deStoica Marian
Publicat30 iul. 2026, 11:08
Sursărealitatea.net

Jandarmeria Română transmite un mesaj de ultimă oră, în contextul tensiunilor apărute joi dimineață la protestul fermierilor din Piața Presei din București. Instituția precizează că manifestația este declarată ca adunare publică și că forțele de ordine intervin pentru menținerea siguranței participanților.

Potrivit Jandarmeriei, în jurul orei 09:45, o parte dintre protestatari au forțat dispozitivul de jandarmi și panourile metalice montate pentru protecția zonei. Manifestanții ar fi aruncat cu obiecte contondente către forțele de ordine, generând un risc major de escaladare a violențelor.

În acest context, jandarmii au transmis apeluri repetate la calm prin echipele de dialog și au cerut participanților să respecte măsurile preventive stabilite pentru desfășurarea în siguranță a adunării publice.

Instituția precizează că unii protestatari au refuzat să se conformeze recomandărilor și au continuat să exercite presiuni asupra dispozitivului de jandarmi. Ca urmare, a fost folosit pulverizatorul individual cu substanță iritant-lacrimogenă, măsură justificată de necesitatea restabilirii ordinii.

Jandarmeria Română recomandă tuturor participanților să coopereze cu forțele de ordine, să respecte indicațiile acestora și să se delimiteze de orice formă de conflict.

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