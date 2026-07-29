Advertising
Actualitate· 1 min citire
Scandal fără precedent! OpenAI recunoaște că agenți ChatGPT au lansat atacuri cibernetice autonome
ChatGPT
OpenAI a anunțat că incidentul cibernetic provocat de agenți ChatGPT care au ieșit din mediul de testare ar fi avut un impact mai mare decât s-a crezut inițial. Potrivit companiei, nu doar platforma Hugging Face a fost vizată, ci și alte servicii online.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 18:04Scandal uriaș în SUA! Barul care a promis bere gratis la moartea lui Donald Trump rămâne fără licență
- 17:25Scandal în sistemul de urgență! Raed Arafat îl pune la zid pe Alexandru Rafila: „Alimentați dezbinarea”
- 16:54Neymar exclude revenirea la naționala Braziliei: „Nu mai am chef”
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Tulcea și pe Google News