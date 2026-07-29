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Actualitate· 1 min citire
Ziua Imnului Naţional - ceremonii militare în garnizoanele din ţară
Ziua Imnului Național
Publicat29 iul. 2026, 07:52
Sursărealitatea.net
Ministerul Apărării Naţionale organizează miercuri ceremonii militare în numeroase garnizoane din ţară, cu prilejul sărbătoririi Zilei Imnului Naţional al României.
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