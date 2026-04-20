Fotbal: Universitatea Craiova - Rapid București 1-0, în play-off-ul Superligii

Universitatea Craiova a învins-o pe Rapid București cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'', într-un meci din etapa a cincea a fazei play-off a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost înscris de atacantul palestinian Assad Al Hamlawi (47), cu capul, din centrarea lui Anzor Mekvabișvili.



În prima repriză, cele două echipe s-au anihilat reciproc, ocazii notabile fiind mingea respinsă de portarul Marian Aioani (43), la reluarea lui David Matei, și șutul lui Ștefan Baiaram (43), respins de Aioani.



În repriza secundă, Rapid a ieșit la joc după deschiderea scorului și Carlos Mora a reușit să îl blocheze providențial pe Tobias Christensen (56), la 6 metri. O mare ocazie a ratat și Alexandru Dobre (77), care a reluat din voleu de la 7 metri, la centrarea lui Talisson.



Gazdele au mai avut o oportunitate, prin Steven Nsimba (81), care a trimis din voleu pe lângă poartă de la 11 metri.



La meci au asistat 23.234 de spectatori.



Răzvan Onea (Rapid) a bifat meciul cu numărul 150 în Superliga României.



De la revenirea Rapidului în principala întrecere internă, în 2021, cele două echipe s-au întâlnit pe prima scenă de 17 ori, craiovenii s-au impus de opt ori, bucureștenii au câștigat patru jocuri, iar alte cinci partide s-au terminat la egalitate, potrivit LPF.



Rapid a obținut un singur punct în ultimele patru etape, marcând un singur gol.



Universitatea a reușit a treia sa victorie în play-off.



În sezonul regulat, meciurile directe s-au terminat la egalitate, 2-2 la Craiova și 1-1 la București.