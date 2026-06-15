Live TikTok
Social· 1 min citire

Turist rănit pe plaja din Eforie după răsturnarea unei ambarcațiuni / VIDEO

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Tulcea
Scris de Realitatea de Tulcea Publicat: 15 iun. 2026, 10:52

Un incident a avut loc duminică, 14 iunie 2026, pe plaja din Eforie, unde un turist a fost rănit după ce o ambarcațiune a fost răsturnată de valuri.

Bărbatul se afla într-o plimbare pe mare împreună cu soția sa. După ce au ajuns la țărm, turistul a coborât din barcă și a ajutat-o și pe partenera sa să debarce în siguranță.

La scurt timp după aceea, un val puternic a răsturnat ambarcațiunea, iar bărbatul a fost lovit. În urma impactului, acesta a suferit o accidentare la piciorul drept. Soția lui nu a fost rănită și a reușit să ajungă la mal fără probleme, potrivit cugetliber.ro.

Salvamarii și echipajele de prim ajutor au intervenit rapid, oferindu-i victimei îngrijiri medicale direct pe plajă până la sosirea ambulanței. Ulterior, turistul a fost preluat de echipajul medical și transportat pentru investigații suplimentare.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

accident turist litoral eforie nord

Urmărește știrile Realitatea de Tulcea și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe