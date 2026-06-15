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Turist rănit pe plaja din Eforie după răsturnarea unei ambarcațiuni / VIDEO
FOTO: Arhivă
Un incident a avut loc duminică, 14 iunie 2026, pe plaja din Eforie, unde un turist a fost rănit după ce o ambarcațiune a fost răsturnată de valuri.
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