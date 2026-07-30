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Economie· 2 min citire
Revolut colaborează cu OpenAI pentru a oferi ChatGPT Go clienţilor săi
Revolut și Open AI
Publicat30 iul. 2026, 14:43
Sursărealitatea.net
Compania fintech globală Revolut a anunţat, joi, un parteneriat cu OpenAI pentru a le oferi clienţilor cu cont personal acces la ChatGPT Go.
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