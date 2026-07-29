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Economie· 1 min citire
Alertă în Republica Moldova din cauza lipsei de motorină și a nivelului scăzut al Nistrului
Alertă în Republica Moldova
Publicat29 iul. 2026, 12:03
Sursărealitatea.net
Chișinăul ar putea rămâne fără apă potabilă.
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