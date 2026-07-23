România primește peste 2 miliarde de euro din cea mai mare investiție din istoria NATO. Anunțul făcut de Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că Alianța Nord-Atlantică a aprobat unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură strategică din ultimii ani. Este vorba despre extinderea către est a rețelei NATO de conducte pentru combustibil, investiție care va include și România.
Șeful statului arată că decizia a fost luată după mai bine de cinci ani de negocieri, iar România va beneficia de o finanțare de aproximativ 2,15 miliarde de euro din fondurile comune ale Alianței.
Nicușor Dan vorbește despre importanța proiectului
În mesajul publicat pe rețeaua X, președintele afirmă că aprobarea proiectului reprezintă un rezultat strategic pentru România și explică de ce această investiție este considerată esențială pentru NATO.
„România obține un rezultat strategic important în cadrul NATO.
După peste cinci ani de negocieri, Alianța a aprobat extinderea către Est a rețelei NATO de conducte pentru combustibil, un proiect esențial pentru consolidarea securității și mobilității militare pe Flancul Estic. Decizia vine și ca urmare a lecțiilor învățate după invazia Rusiei împotriva Ucrainei, care au demonstrat cât de importantă este infrastructura logistică pentru apărarea colectivă.”
România a participat la negocieri încă din faza inițială
Președintele subliniază că autoritățile române au fost implicate în acest proiect încă de la începutul negocierilor.
„România a fost implicată activ încă de la început în acest proces, prin eforturile Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale și ale Delegației României la NATO.”
Investiția aprobată de NATO se ridică la 27 de miliarde de euro
Nicușor Dan precizează că proiectul va fi finanțat din fondurile comune ale Alianței și spune ce sumă va reveni României.
„Consiliul Nord-Atlantic a aprobat ieri finanțarea proiectului din fondurile comune ale NATO, în valoare de 27 de miliarde de euro pentru următorii 20 de ani, cea mai mare investiție de acest tip din istoria Alianței. Din această finanțare, aproximativ 2,15 miliarde de euro vor reveni României.”
Conductele vor traversa și teritoriul României
Potrivit șefului statului, noua infrastructură va avea atât un rol militar, cât și unul civil, urmând să aducă beneficii inclusiv economiei și companiilor din România.
„Noua rețea va traversa și teritoriul României, va avea atât utilizări militare, cât și civile și va crea oportunități importante pentru economia și companiile românești.”
Proiectul întărește poziția României în cadrul Alianței
În finalul mesajului, președintele afirmă că această investiție consolidează rolul strategic al României în regiunea Mării Negre și întărește legăturile cu statele aliate.
„Acest proiect consolidează rolul României ca stat aliat de primă linie la Marea Neagră și întărește conectivitatea strategică a țării noastre cu aliații NATO.”