Proiectul Legii salarizării bugetarilor amplifică discrepanţele existente între diferite categorii de personal (sindicate)

Publicat 29 iul. 2026, 15:36 Sursă realitatea.net

Proiectul Legii salarizării unitare în domeniul bugetar nu răspunde obiectivului declarat de construire a unui sistem de salarizare unitar, echitabil şi predictibil, ci, dimpotrivă, acesta perpetuează şi chiar amplifică discrepanţele existente între diferite categorii de personal şi introduce privilegii nejustificate pentru anumite funcţii, reiterează cele cinci confederaţii sindicale reprezentative la nivel naţional.

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