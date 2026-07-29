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Incident bizar în Brăila. Un copil pe trotinetă a ajuns la spital, iar poliția verifică dacă a fost lovit de un obiect căzut din cer
FOTO: Arhivă
Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Brăila a deschis o anchetă după ce un băiat în vârstă de 12 ani a fost rănit în timp ce mergea cu trotineta electrică pe DN22, în localitatea Comăneasca.
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