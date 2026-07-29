Mai muți pești morți au fost descoperiți într-un lac din Constanța

Publicat 29 iul. 2026, 09:37 Actualizat 29 iul. 2026, 10:08

Mai muți pești morți au fost descoperiți pe Lacul Tăbăcăriei din Constanța, potrivit Radio Constanța. Fostul manager al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, bilogul Adrian Bîlbă, crede că e posibil ca o cauză să fie reprezentantă de lucrările de modernizare a malurilor.

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