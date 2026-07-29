Conflictul din Orientul Mijlociu escaladează: Iranul atacă forțele SUA, iar Arabia Saudită intră în conflict

Escaladarea regională are loc după ce Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că a interceptat un „atac surpriză” lansat de Iran asupra forțelor americane din Orientul Mijlociu.
Armata americană a interceptat rachete balistice lansate de Iran într-o tentativă de "atac surpriză" asupra bazelor SUA din Orientul Mijlociu, a transmis marți CENTCOM. În urma acestor informații, prețul petrolului a crescut semnificativ. Atacul a avut loc la aproximativ o zi după ce președintele Donald Trump anunțase că Statele Unite au suspendat loviturile asupra Iranului, relatează CNN.
Separat, CENTCOM a anunțat că forțele americane și cele saudite au efectuat, la rândul lor, lovituri comune împotriva unor „teroriști susținuți de Iran” în Irak. Implicarea Arabiei Saudite este considerată semnificativă, întrucât regatul a evitat până acum să se implice direct în conflict.
Tot marți, președintele Donald Trump s-a întâlnit la Casa Albă cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Liderul israelian a descris discuția drept „una dintre cele mai bune conversații” pe care le-au avut, subliniind coordonarea strânsă privind Iranul și alte probleme de securitate.
Milițiile proiraniene din Irak acuză SUA și Arabia Saudită de atacuri mortale
O miliție irakiană apropiată de Iran a anunțat că mai multe dintre bazele sale din Irak au fost vizate de atacuri aeriene americane și saudite în dimineața zilei de miercuri.
Potrivit unui comunicat al Forțelor de Mobilizare Populară (PMF), „mai multe persoane” au fost ucise sau rănite, iar mai multe clădiri au fost avariate.
„Considerăm această lovitură o escaladare extrem de periculoasă, o încălcare a suveranității Irakului și un atac asupra instituțiilor oficiale de securitate ale statului”, se arată în comunicatul citat.
La rândul ei, armata americană și forțele saudite au precizat că au desfășurat lovituri comune împotriva milițiilor susținute de Iran din Irak, ca răspuns la atacurile asupra militarilor americani și asupra instalațiilor petroliere saudite.
Ce sunt Forțele de Mobilizare Populară (PMF)
PMF reprezintă o structură integrată în forțele oficiale de securitate ale Irakului, însă influența Iranului asupra acesteia a crescut în ultimii ani. Organizația este alcătuită în principal din grupări paramilitare șiite.
Structura a fost creată în 2014, în contextul ofensivei grupării Stat Islamic (ISIS) în Irak. După ce autoritățile au făcut apel la voluntari pentru a lupta alături de armata irakiană, noile formațiuni și milițiile existente au fost reunite sub umbrela PMF. Acestea au avut un rol important în înfrângerea ISIS și recucerirea teritoriilor ocupate, fiind integrate oficial în aparatul de securitate al statului în 2016.
Mai multe dintre cele mai puternice miliții din cadrul PMF au legături strânse cu Gardienii Revoluției din Iran (IRGC) și fac parte din așa-numita „Axă a Rezistenței” susținută de Teheran, alături de Hezbollah din Liban, Hamas din Fâșia Gaza și rebelii Houthi din Yemen. Aceste grupări au lansat în repetate rânduri atacuri împotriva SUA și a aliaților săi din Orientul Mijlociu.
Iranul susține că a lansat rachete asupra unor ținte americane din Iordania
Pe de altă parte, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a anunțat că a lansat rachete balistice asupra unor obiective militare americane din Iordania, potrivit unui comunicat difuzat de presa de stat iraniană Press TV.
Anunțul vine după ce CENTCOM a transmis că armata americană a interceptat cu succes un „atac surpriză” asupra forțelor sale din Orientul Mijlociu.
„La ora 17:45 (ora Coastei de Est a SUA), forțele IRGC au lansat mai multe rachete balistice din Iran într-o tentativă de atac surpriză asupra forțelor americane din Orientul Mijlociu. Toate rachetele iraniene au fost interceptate cu succes. Forțele americane rămân vigilente și într-un nivel ridicat de alertă”, a transmis CENTCOM într-o postare pe reţelele de socializare. ”Toate rachetele iraniene au fost interceptate cu succes. Forţele americane rămân vigilente şi în stare de alertă ridicată”, a mai transmis sursa citată.
Comandamentul american nu a precizat locațiile exacte vizate de atac.
Riadul confirmă operațiunea militară comună cu Statele Unite
Ministerul Apărării de la Riad a confirmat că Arabia Saudită a participat alături de Statele Unite la „lovituri limitate și țintite” împotriva milițiilor susținute de Iran din Irak, despre care afirmă că au fost implicate în atacurile asupra instalațiilor petroliere saudite.
Anterior, autoritățile saudite au anunțat că au interceptat și distrus mai multe drone lansate din Irak, care vizau facilități petroliere din estul țării.
Într-un comunicat separat, CENTCOM a precizat că avioane de luptă americane și saudite au lovit mai multe depozite logistice și de armament ale grupărilor pe care le califică drept teroriste în estul Irakului, ca răspuns la atacurile repetate cu drone.
Ministerul saudit al Apărării a subliniat că regatul „nu urmărește escaladarea conflictului, dar va răspunde oricărei agresiuni îndreptate împotriva sa”.
Este pentru prima dată de la începutul războiului dintre Iran și Statele Unite când Arabia Saudită își asumă oficial responsabilitatea pentru lovituri aeriene desfășurate pe teritoriul Irakului. Deși a fost vizată în repetate rânduri de atacuri atribuite Iranului, Riadul a evitat până acum un răspuns militar direct.