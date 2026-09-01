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Șapte șoferi prinși beți la volan în Tulcea

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Tulcea
Scris de Realitatea de Tulcea Publicat: 1 sept. 2026, 14:56

Polițiștii au aplicat și amenzi de 18.000 de lei în acțiuni pentru ordinea publică

Polițiștii din Tulcea au desfășurat, în ultimele zile, mai multe acțiuni pentru menținerea ordinii publice și creșterea siguranței rutiere. În perioada 28–30 august 2026, polițiștii rutieri din cadrul IPJ Tulcea au participat la acțiunea „Alcohol & Drugs”, organizată la nivel național în cadrul Programului Operațiunilor Europene al ROADPOL.

În total, au fost efectuate 445 de testări pentru consumul de alcool și 14 testări pentru depistarea substanțelor psihoactive. În urma verificărilor, șapte conducători auto au fost depistați sub influența alcoolului, fiind dispuse măsurile legale corespunzătoare. Toate cele 14 testări pentru substanțe psihoactive au avut rezultate negative.

Amenzi pentru fapte antisociale

Separat, pe 30 august, polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică au desfășurat o acțiune pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii și liniștii publice. În cadrul acesteia au fost aplicate 13 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 18.000 de lei, pentru încălcarea normelor de conviețuire socială.


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