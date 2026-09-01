Advertising
Social· 1 min citire
Șapte șoferi prinși beți la volan în Tulcea
FOTO: Arhivă
Polițiștii au aplicat și amenzi de 18.000 de lei în acțiuni pentru ordinea publică
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 14:40Fiica lui Viktor Orbán, în centrul unei afaceri de 8 milioane de euro din bani publici. Legătura cu Bucureștiul
- 12:58Toți afluenții Mureșului au secat în județul Arad
- 12:30Patriarhul Daniel, mesaj pentru tinerii ortodocși reuniți la București: ”Vă primim cu bucurie în orașul bucuriei!”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Tulcea și pe Google News