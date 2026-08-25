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Dosarul Nordis se extinde: 109 persoane au depus noi plângeri, iar prejudiciul trece de 14 milioane de euro

Nordis

Nordis

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 aug. 2026, 17:21

Procurorii au calculat un prejudiciu suplimentar de peste 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari, iar ancheta vizează noi acte materiale de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Măsura a fost dispusă de procurorii DIICOT la 18 august și îi vizează pe administratorii grupului de societăți cercetați în dosar, precum și patru firme.

Noile sesizări au determinat extinderea cercetărilor pentru fapte noi de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Potrivit procurorilor, prejudiciul reclamat prin aceste plângeri depășește 42 de milioane de lei și 14 milioane de euro.

Un alt prejudiciu de 7 milioane de lei

Ancheta a fost extinsă și pentru o faptă distinctă de înșelăciune, după plângerea depusă de o societate comercială. În acest caz, prejudiciul reclamat este de aproximativ 7 milioane de lei.

În dosarul Nordis sunt cercetate mai multe infracțiuni, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, delapidarea cu consecințe deosebit de grave, spălarea banilor, evaziunea fiscală și înșelăciunea cu consecințe deosebit de grave.

Cercetările continuă

Dosarul include și cercetări privind presupusa stabilire cu rea-credință a unor impozite, taxe sau contribuții, în scopul obținerii unor rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat.

Procurorii continuă administrarea probelor și verificarea noilor sesizări. Persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.

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