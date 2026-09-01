Fiica lui Viktor Orbán, în centrul unei afaceri de 8 milioane de euro din bani publici. Legătura cu Bucureștiul

O campanie de promovare a Ungariei prin influenceri străini a costat aproximativ 8 milioane de euro din bani publici, potrivit unor documente obținute printr-o solicitare de acces la informații.
Evenimentul, organizat în mai 2024 la Budapesta, a fost conceput de Rahel Orbán, fiica fostului premier Viktor Orbán. În paralel, soțul acesteia, omul de afaceri István Tiborcz, și-a extins investițiile imobiliare în București.
Excursie de lux pentru influenceri
Campania a durat trei zile și a urmărit promovarea Budapestei în rândul publicului tânăr. Influenceri din mai multe țări au fost invitați în capitala Ungariei, unde au beneficiat de cazare la un hotel de lux, mese la restaurante cunoscute și acces la evenimente exclusiviste.
Printre participanții identificați în postările publicate online s-au numărat YouTuberul David Dobrik, boxerul și vedeta de reality-show Tommy Fury și influencera Olivia Palermo.
Costurile au fost mai mari decât cele anunțate
Inițial, autoritățile ungare au indicat un cost de aproximativ 1,5 miliarde de forinți, echivalentul a puțin peste 4 milioane de euro. Documentele obținute ulterior de presa maghiară indică însă cheltuieli de aproximativ 3 miliarde de forinți, adică aproape 8 milioane de euro.
Organizația Maghiară de Turism a finanțat campania, iar pentru organizare și comunicare au fost contractate companiile New Land Media și Media Dynamics, controlate de omul de afaceri Gyula Balasy.
Cum a fost justificată cheltuiala
Autoritățile ungare au susținut că promovarea realizată prin intermediul unor personalități cu milioane de urmăritori servește interesului turistic al țării.
Argumentul oficial a fost că astfel de campanii pot atrage vizitatori și pot genera venituri pentru industria turismului, un sector care susține sute de mii de locuri de muncă în Ungaria.
Investiții de aproape 100 de milioane de euro în București
În paralel cu această controversă, familia lui Viktor Orbán are interese de afaceri și în România.
István Tiborcz, soțul lui Rahel Orbán și proprietarul grupului BDPST, a cumpărat în București două clădiri de birouri din complexul Equilibrium. Prima tranzacție, pentru Equilibrium I, a fost încheiată în aprilie 2025 și a avut o valoare de 52 de milioane de euro.
În ianuarie 2026, Tiborcz a cumpărat și Equilibrium II, pentru aproximativ 37 de milioane de euro. Cele două tranzacții au dus valoarea investițiilor sale în acest campus de birouri la aproape 90 de milioane de euro.
Cine este István Tiborcz
István Tiborcz conduce grupul BDPST, cu activități în domenii precum imobiliare, turism, hoteluri, sector bancar, asigurări și logistică.
Rahel Orbán ocupă o funcție de director de creație în divizia hotelieră a grupului. Compania controlează mai multe proprietăți hoteliere în Ungaria și deține o participație majoritară la Gránit Bank.
Campania de promovare și investițiile din România readuc astfel în atenție atât modul în care sunt cheltuiți banii publici pentru promovarea Ungariei, cât și extinderea afacerilor familiei Orbán în regiune.