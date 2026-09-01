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Frontiera la Isaccea, închisă temporar după un atac rusesc
FOTO: Arhivă
Punctul vamal de la Orlivka a fost lovit de drone, iar trecerea cu feribotul a fost suspendată
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