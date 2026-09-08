Românii pierd aproape o oră pe zi în drum spre serviciu. Problema nu este distanța, ci traficul

Românii petrec, în medie, 53 de minute pe zi pe drumul către serviciu, potrivit unui studiu SD Worx citat de Euronews. România are aceeași durată medie a navetei ca Țările de Jos, însă distanțele parcurse sunt mult mai mici.
România se numără printre țările europene în care drumul până la serviciu ocupă o parte importantă din zi. Potrivit unui studiu realizat de compania de management al talentelor SD Worx și citat de Euronews, angajații din România petrec în medie 53 de minute pe zi făcând naveta, peste media europeană.
Conform aceluiași studiu SD Worx, europenii petrec în medie 48 de minute pe zi pe drumul către locul de muncă. Diferențele dintre state sunt însă mari, iar în unele țări durata medie a navetei depășește o oră.
În ce țară din Europa durează cel mai mult drumul până la serviciu?
Belgia ocupă primul loc în clasamentul analizat de SD Worx, cu o medie de 61 de minute pe zi pentru deplasarea la serviciu. Potrivit studiului, una dintre explicații este numărul mare de angajați care parcurg zilnic distanțe foarte lungi.
Conform SD Worx, 13% dintre angajații belgieni sunt considerați „super-navetiști” și petrec cel puțin două ore pe drum, cea mai mare proporție înregistrată în Europa în datele studiului. Tot potrivit SD Worx, 14% dintre angajații din Belgia parcurg zilnic mai mult de 120 de kilometri.
Studiul SD Worx arată că Suedia ajunge la o medie de 57 de minute de navetă pe zi, iar Irlanda la 56 de minute. La polul opus, potrivit acelorași date, Italia și Slovenia au o durată medie a drumului către serviciu de aproximativ 35 de minute.
Cât timp petrec românii pe drumul către serviciu?
Românii petrec în medie 53 de minute pe zi făcând naveta, potrivit studiului SD Worx. Durata este identică celei înregistrate în Țările de Jos, însă datele arată că situația celor două țări este foarte diferită.
Potrivit studiului, angajații din Țările de Jos parcurg în medie 63 de kilometri până la serviciu, dar reușesc să facă aceste deplasări într-un timp comparabil cu cel înregistrat în România.
În cazul României, studiul SD Worx indică faptul că angajații petrec aceleași 53 de minute pe drum, deși distanțele parcurse sunt mai mici. Traficul intens și aglomerația urbană sunt indicate în studiu drept factori care măresc timpul necesar deplasării.
De ce România și Țările de Jos au aceeași durată a navetei?
România și Țările de Jos ajung, potrivit SD Worx, la aceeași medie de 53 de minute petrecute zilnic pe drumul către serviciu, dar diferența apare atunci când este analizată distanța parcursă.
Datele studiului arată că în Țările de Jos oamenii pot parcurge distanțe mai mari într-un timp apropiat de cel necesar unui angajat din România pentru un traseu mai scurt. În cazul României, traficul, ambuteiajele și aglomerația din zonele urbane cresc durata deplasărilor.
Astfel, aceeași durată medie a navetei poate descrie două situații complet diferite: distanțe mari parcurse mai rapid sau trasee mai scurte încetinite de trafic.
Cum percep angajații timpul petrecut pe drum?
Durata navetei nu pare să fie singurul element care influențează modul în care angajații percep drumul către serviciu. Potrivit studiului SD Worx, în Belgia doar 34% dintre angajați spun că timpul petrecut pe drum reprezintă timp pierdut, deși durata medie a navetei ajunge la 61 de minute.
Conform acelorași date, aproximativ 57 de minute reprezintă pragul pe care angajații îl consideră, în general, acceptabil pentru navetă.
Nici dorința de a lucra mai mult de la distanță nu crește automat odată cu durata drumului. Potrivit studiului SD Worx, doar 32% dintre angajații din Belgia își doresc mai multă muncă remote, procent aflat sub media internațională analizată.
Datele sugerează astfel că, pe lângă durata drumului, contează și infrastructura, modul de transport, predictibilitatea deplasării și felul în care angajații percep timpul petrecut între casă și serviciu.