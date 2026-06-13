Nicușor Dan depune o coroană de flori în memoria victimelor Mineriadei

Publicat 13 iun. 2026, 10:37 Sursă realitatea.net

Nicușor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul din Piața Universității. Gestul președintelui are loc în contextul în care, în această săptămână, a fost promulgată legea prin care data de 15 iunie este instituită ca Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 1990.

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