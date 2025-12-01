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Macron, alături de Zelenski la Élysée: „Nu este rolul Franţei să dea lecţii Ucrainei”, în contextul scandalului de corupţie de la Kiev
Macron, alături de Zelenski la Élysée: „Nu este rolul Franţei să dea lecţii Ucrainei”, în contextul scandalului de corupţie de la Kiev
Macron, alături de Zelenski la Élysée: „Nu este rolul Franţei să dea lecţii Ucrainei”,
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