Fraudă în Tulcea: 75 de oi „ucise” oficial într-un focar, găsite vii într-o fermă din Cluj

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a descoperit un caz grav de fraudă în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor (SNIIA): 75 de oi înregistrate electronic drept ucise într-un focar de boală din județul Tulcea au fost identificate în viață într-o fermă din Cluj.
Instituția a sesizat organele de urmărire penală și a dispus măsuri urgente pentru limitarea impactului cazului asupra strategiei naționale de combatere a Pestei Micilor Rumegătoare.
Ce a descoperit ANSVSA
Inspectorii au constatat că cele 75 de animale figurau ca eliminate în cadrul unui focar de boală, situație pentru care proprietarul ar fi primit despăgubiri de la stat. În realitate, oile au fost păstrate în viață și transportate în alt județ, la sute de kilometri distanță.
Măsurile dispuse de autoritate sunt: retragerea dreptului de operare în sistemul SNIIA pentru cei implicați, sesizare penală pentru fals, uz de fals și zădărnicirea combaterii bolilor, extinderea verificărilor la nivel național în sistemul de trasabilitate și izolarea și sechestrarea celor 75 de animale, pentru testare și expertizare
Reacția președintelui ANSVSA
„Să înregistrezi electronic uciderea unor animale, să primești despăgubiri pentru ele, dar să le ții fizic în viață și să le muți în alt capăt al țării este o tentativă clară de fraudă care sabotează siguranța alimentară și eforturile statului român de a eradica o boală ce împiedică exporturile la nivel național. Vom aplica cele mai dure sancțiuni administrative, vom retrage drepturile de operare în sistem și vom sesiza imediat organele de urmărire penală pentru fals, uz de fals și zădărnicirea combaterii bolilor. Lucrurile nu pot continua astfel”, a declarat dr. Alexandru Nicolae Bociu, președintele ANSVSA.
Anchetă extinsă, în plină desfășurare
Bociu a dispus de urgență o anchetă amplă, iar o echipă de control verifică în prezent întreaga traseabilitate a mișcărilor animalelor, precum și implicarea operatorilor economici și a medicilor veterinari împuterniciți care au operat datele false în sistem.
ANSVSA avertizează că astfel de practici pun în pericol statutul sanitar-veterinar al României și pot compromite eforturile naționale, coordonate cu partenerii europeni, de eradicare a Pestei Micilor Rumegătoare, o boală cu impact direct asupra exporturilor de animale vii și produse din carne.