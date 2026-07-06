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Actualitate· 1 min citire
Val de aer rece peste România! Temperaturile scad brusc: noile date de la ANM
Vine frigul în România
Publicat6 iul. 2026, 10:22
Sursărealitatea.net
După temperaturile mult peste media perioadei înregistrate săptămâna trecută, valorile termice revin la niveluri normale.
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