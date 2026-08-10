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Festivalul Internațional de Film "Anonimul" începe la Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării

Foto: https://www.facebook.com/anonimuliff/.

Foto: https://www.facebook.com/anonimuliff/.

Scris deStoica Marian
Publicat10 aug. 2026, 10:44
Sursărealitatea.net

Publicul va putea urmări cinci lungmetraje aflate în competiția pentru Trofeul "Anonimul", printre care și producția românească "Sfârșitul lumii", prezentată în premieră națională.

Cea de-a 23-a ediție a Festivalului Internațional de Film "Anonimul" începe luni la Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării, și se desfășoară până pe 16 august.

Publicul va putea urmări cinci lungmetraje aflate în competiția pentru Trofeul "Anonimul", printre care și producția românească "Sfârșitul lumii", prezentată în premieră națională.

Toate au avut premiere la festivaluri internaționale, precum Veneția, Sundance, Karlovy Vary și Busan și propun povești despre abuz, inegalitate, relații de familie, libertate și emancipare.

Trofeul "Anonimul", în valoare de 3.000 de euro, va fi acordat în urma votului publicului. Festivalul aduce în competiție și scurtmetraje românești și internaționale.

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