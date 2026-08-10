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Festivalul Internațional de Film "Anonimul" începe la Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării
Foto: https://www.facebook.com/anonimuliff/.
Publicat10 aug. 2026, 10:44
Sursărealitatea.net
Publicul va putea urmări cinci lungmetraje aflate în competiția pentru Trofeul "Anonimul", printre care și producția românească "Sfârșitul lumii", prezentată în premieră națională.
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