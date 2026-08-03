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Ce scrie presa din Italia despre urșii din România
FOTO: Arhivă
Presa italiană scrie despre decizia României de a majora cota anuală de vânătoare a urșilor bruni la aproape 900 de exemplare pentru anii 2026 și 2027.
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