Darius Olaru a spart gheața în Belgia! Gol superb pentru Union Saint-Gilloise

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 aug. 2026, 13:37

Darius Olaru a marcat primul său gol pentru Royale Union Saint-Gilloise, în victoria categorică obținută pe terenul celor de la Westerlo, scor 5-1, în prima etapă a campionatului Belgiei.

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