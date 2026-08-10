Depozitele de gaze ale României, umplute în proporţie de 62,77%. Stocurile sunt sub nivelul din ultimii doi ani

Publicat 10 aug. 2026, 10:32 Sursă Realitatea Financiara

Depozitele de gaze naturale ale României erau umplute în proporţie de 62,77%, potrivit celor mai recente date publicate de platforma Gas Infrastructure Europe – AGSI. Stocul total ajunsese la 21,2565 TWh, echivalentul a circa 2 miliarde de metri cubi de gaze, în creştere cu 0,40 puncte procentuale faţă de ziua precedentă.

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